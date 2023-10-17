***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun (II-17.1) sayılı tebliğin 11.2 maddesi hükmü gereğince grubumuzda tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan Sayın Emir VURAL, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine getirilmiş ve "Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.Sayın Emir Vural 702482 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, 210970 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahiptir.Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi İletişim Bilgileri:Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Emir VuralE-posta: emirvural@baticim.com.trTelefon:0 232 478 44 00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207260BIST