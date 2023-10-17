***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.10.2023 17:56
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nun (II-17.1) sayılı tebliğin 11.2 maddesi hükmü gereğince grubumuzda tam zamanlı olarak çalışmaya başlayan Sayın Emir VURAL, şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine getirilmiş ve "Kurumsal Yönetim Komite Üyesi" olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Sayın Emir Vural 702482 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, 210970 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı belgesine sahiptir.
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi İletişim Bilgileri:
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi: Emir Vural
E-posta: emirvural@baticim.com.tr
Telefon:0 232 478 44 00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207260
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0915
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1133
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.724,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9115
|27,9194
|% 0,30
|
|Euro
|29,5236
|29,5483
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,8904
|34,0603
|% 0,05
|
|Frank
|30,8646
|31,0505
|% 0,31
|
|Riyal
|7,4189
|7,4561
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.920
|0,07
|
|Altın Gr.
|1.725
|1.725
|7,98
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.646
|11.748
|40,00
|
|Yarım
|5.841
|5.896
|19,00
|
|Çeyrek
|2.911
|2.948
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,81
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,28
|
|B. Petrol
|89,50
|89,50
|-0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem