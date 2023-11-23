***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu tarafından Aydın ilinde faaliyet gösteren bazı beton şirketleri hakkında soruşturma başlatılmış olup, Şirketimiz iştiraklerinden Batıbeton Sanayi A.Ş. de bu soruşturma kapsamında yer almaktadır. Söz konusu soruşturmaya istinaden iştirakimiz Batıbeton Sanayi A.Ş. tarafından savunma sunulacak ve bu hususta gerekli olan sair işlemler yürütülecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219676BIST