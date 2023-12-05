***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBatıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve iştiraklerinin ("Batı Anadolu Grubu") mali yapılarını güçlendirmek ve ayrıca sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda bazı grup şirketlerinin yatırım planlarını desteklemek amacıyla Batı Anadolu Grubu'nun elinde bulundurduğu ekonomik varlıkların etkin ve verimli biçimde kullanılması ve bu kapsamda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.Gerçekleştirilmesi değerlendirilen işlemler Batı Anadolu Grubu bünyesinde yer alan bir veya birden fazla iştirakin birincil ve/veya ikincil halka arzı ve hakim pay sahibi konumundaki ortaklardan uygun koşullarda finansman sağlanması da dahil olmak üzere, ilgili adımların atılmasını içermektedir.Sağlanacak kaynakların öncelikle Batı Anadolu Grubu'nun finansal borçlarının erken geri ödenmesi amacıyla kullanılması ve böylece Batı Anadolu Grubu'na ekonomik varlıkların ilerde olası finansmanlarda kullanılmasının önünün açılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222185BIST