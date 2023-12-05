***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.12.2023 08:31
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. ve iştiraklerinin ("Batı Anadolu Grubu") mali yapılarını güçlendirmek ve ayrıca sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda bazı grup şirketlerinin yatırım planlarını desteklemek amacıyla Batı Anadolu Grubu'nun elinde bulundurduğu ekonomik varlıkların etkin ve verimli biçimde kullanılması ve bu kapsamda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Gerçekleştirilmesi değerlendirilen işlemler Batı Anadolu Grubu bünyesinde yer alan bir veya birden fazla iştirakin birincil ve/veya ikincil halka arzı ve hakim pay sahibi konumundaki ortaklardan uygun koşullarda finansman sağlanması da dahil olmak üzere, ilgili adımların atılmasını içermektedir.
Sağlanacak kaynakların öncelikle Batı Anadolu Grubu'nun finansal borçlarının erken geri ödenmesi amacıyla kullanılması ve böylece Batı Anadolu Grubu'na ekonomik varlıkların ilerde olası finansmanlarda kullanılmasının önünün açılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222185
BIST
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11:408.098
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,50
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4028,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4031,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0141
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:401.894,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 9,62
|Açılış
|: 1.893,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:38
|EKOS
|36,30
|108.949.949
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.584.074
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|MTRYO
|8,00
|3.843.269
|% -6,92
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,52
|280.285.156
|% -5,95
|
|BURVA
|89,45
|13.141.953
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.199.785.357
|% -0,57
|
|CANTE
|21,58
|1.386.739.317
|% 4,86
|
|ISCTR
|22,68
|1.157.490.029
|% 0,00
|
|KCHOL
|144,80
|1.089.401.208
|% 1,40
|
|ASELS
|49,78
|1.055.457.977
|% 1,38
|
|ADESE
|2,01
|132.511.559
|% 1,01
|
|CANTE
|21,58
|1.386.739.317
|% 4,86
|
|EKGYO
|7,43
|419.451.873
|% -0,80
|
|ISCTR
|22,68
|1.157.490.029
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,40
|657.176.852
|% -0,58
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8988
|28,9094
|% -0,02
|
|Euro
|31,3164
|31,3280
|% -0,06
|
|Sterlin
|36,3806
|36,5631
|% -0,10
|
|Frank
|32,9500
|33,1485
|% -0,09
|
|Riyal
|7,6865
|7,7250
|% 0,01
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,47
|24,50
|% 0,66
|
|Platin
|912,52
|915,04
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,47
|975,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,75
|78,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,02
|2.034,29
|% 0,66
|