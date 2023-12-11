***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.12.2023 10:02
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı durumundaki, kapasite artırımı ve iyileştirme yatırımları ile iktisadi faaliyeti ve ekonomik verimliliği artırılacak olan "Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş." tarafından, 5 Aralık 2023 tarihinde KAP'ta duyurusunu yapmış olduğumuz şirket stratejimiz doğrultusunda paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile uyumlu hale getirilmesine ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin olarak başvuru gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224274
BIST
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10:157.883
En Düşük
|Değişim
|: -0,39%
|| -30,99
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.875
En Yüksek
7.925
10:1528,9939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9700
|
29,0157
En Düşük
28,8493
10:1531,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0078
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
10:151.863,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -3,14
|Açılış
|: 1.863,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.857,75
BIST En Aktif Hisseler10:13
|CATES
|76,00
|1.457.072
|% 9,99
|
|SKYMD
|10,24
|467.180
|% 9,99
|
|OTTO
|355,25
|364.131
|% 9,98
|
|SAMAT
|61,85
|49.292.518
|% 9,96
|
|UMPAS
|9,88
|5.965.939
|% 9,78
|
|KTLEV
|51,30
|18.560.993
|% -6,98
|
|KRGYO
|47,18
|23.145.810
|% -6,39
|
|ONCSM
|135,90
|1.060.625
|% -4,97
|
|YAYLA
|6,80
|1.904.864
|% -4,76
|
|MARKA
|34,78
|9.286.868
|% -4,71
|
|THYAO
|252,75
|437.546.554
|% -0,49
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|ZPLIB
|94,96
|211.363.407
|% 0,02
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|EKGYO
|7,83
|173.006.837
|% -0,89
|
|YKBNK
|19,84
|228.074.551
|% 0,86
|
|AGROT
|14,20
|150.298.668
|% 2,23
|
|ISCTR
|22,32
|196.293.590
|% 0,27
|
|AKBNK
|35,18
|250.028.926
|% 0,63
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9867
|28,9935
|% 0,03
|
|Euro
|31,2100
|31,2284
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,2329
|36,4146
|% -0,08
|
|Frank
|32,8318
|33,0296
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7051
|7,7438
|% 0,01
|
|10:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,08
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|942,82
|950,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,48
|76,48
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.999,07
|1.999,42
|% 0,66
|