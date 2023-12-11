***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı durumundaki, kapasite artırımı ve iyileştirme yatırımları ile iktisadi faaliyeti ve ekonomik verimliliği artırılacak olan "Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş." tarafından, 5 Aralık 2023 tarihinde KAP'ta duyurusunu yapmış olduğumuz şirket stratejimiz doğrultusunda paylarının sermaye artırımı ve/veya ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesine ve bu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na şirket esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile uyumlu hale getirilmesine ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine ilişkin olarak başvuru gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222185http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224293BIST