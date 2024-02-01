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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.02.2024 09:28
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca
- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE + 3 oranında zam yapılacaktır.
- Sözleşme dönemi (01.01.2024 – 31.12.2025) içerisinde, Ocak ayında yapılan asgari ücret tespiti haricinde, yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki işçilerin ücretlerine asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.
Bunun yanı sıra, Çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 3.000 TL, ikinci yılında ise bu tutar TÜFE+ 3 oranında arttıralarak her ay ödenecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245947


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