***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23.11.2023 tarihinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen KAP duyurusu ile Rekabet Kurulu tarafından Aydın ilinde faaliyet gösteren bazı beton şirketleri hakkında başlatılan ve Şirketimiz iştiraklerinden Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin de yer aldığı bir soruşturma yürütüldüğü kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Rekabet Kurulu tarafından, Şirketimiz Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin de yürütülen soruşturmaya dahil edilmesine ve her iki soruşturmanın birleştirilmesine karar verilmiştir.Söz konusu soruşturmaya istinaden Şirketimiz tarafından savunma sunulacak ve bu hususta gerekli olan sair işlemler yasal süreleri içerisinde yerine getirilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258582BIST