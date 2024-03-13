Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.03.2024 18:16
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

23.11.2023 tarihinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen KAP duyurusu ile Rekabet Kurulu tarafından Aydın ilinde faaliyet gösteren bazı beton şirketleri hakkında başlatılan ve Şirketimiz iştiraklerinden Batıbeton Sanayi A.Ş.'nin de yer aldığı bir soruşturma yürütüldüğü kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Rekabet Kurulu tarafından, Şirketimiz Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin de yürütülen soruşturmaya dahil edilmesine ve her iki soruşturmanın birleştirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu soruşturmaya istinaden Şirketimiz tarafından savunma sunulacak ve bu hususta gerekli olan sair işlemler yasal süreleri içerisinde yerine getirilecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258582


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.910
Değişim :  -1,75% |  -158,80
Açılış :  9.090  
Önceki Kapanış :  9.069  
En Düşük
8.910 En Yüksek
9.092
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRTRK 67,10 173.119.443 % 10,00  
ARTMS 54,25 119.315.117 % 10,00  
FONET 38,50 955.198.670 % 10,00  
TETMT 13.695,00 63.677.433 % 10,00  
CVKMD 462,50 731.757.624 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,0862 32,0928 % 0,12  
Euro 35,1364 35,1478 % 0,28  
Sterlin 41,6427 41,8514 % -0,40  
Frank 37,0576 37,2434 % -0,52  
Riyal 8,6758 8,7193 % -0,43  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,90 24,94 % 0,66  
Platin 940,62 942,27 % 0,66  
Paladyum 1.064,08 1.067,82 % 0,66  
Brent Pet. 83,53 83,53 % 0,66  
Altın Ons 2.173,36 2.173,75 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru