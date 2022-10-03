***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 11:42
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Klinker Çimento Üretim ve Satışı 400000000 298.494.052,78 TRY 74,62 BAĞLI ORTAKLIK
Batıçim Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Elektrik Üretimi ve Satışı 120000000 120000000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
ASH Plus Yapı Malzemeleri San.Tic.A.Ş. Kül Üretim ve Satışı 125000 125000 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Batıbeton Sanayi A.Ş. Hazır Beton Üretim ve Satışı 49.477.593,83 49.477.593,83 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş. Liman İşletmeciliği 57.834.577,56 57.834.577,56 TRY 100 BAĞLI ORTAKLIK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066675
BIST
13:383.269
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 89,39
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.277
En Düşük
3.196
13:3818,5667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5700
En Düşük
18,4910
13:3818,2130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0767
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:38993,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,50
|Açılış
|: 993,78
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:38
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|79.810.542
|% 9,99
|
|SODSN
|24,72
|309.329
|% 9,96
|
|ZOREN
|3,92
|175.175.877
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,15
|21.048.177
|% 9,69
|
|ULUFA
|4,50
|11.116.582
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.854
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.994.563
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|UFUK
|53,00
|1.940.028
|% -7,50
|
|THYAO
|74,85
|3.999.156.849
|% 6,02
|
|SASA
|70,15
|1.626.313.847
|% 2,86
|
|TUPRS
|312,50
|1.420.652.858
|% 7,91
|
|ASELS
|30,02
|1.087.538.732
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,26
|950.766.920
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,97
|935.367.864
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,26
|950.766.920
|% 2,69
|
|ODAS
|6,43
|694.410.133
|% 1,42
|
|AKBNK
|11,60
|923.572.187
|% 2,75
|
|TSKB
|2,45
|178.805.038
|% 0,00
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5626
|18,5667
|% 0,35
|
|Euro
|18,1776
|18,2130
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,7330
|20,8370
|% 0,63
|
|Frank
|18,6951
|18,8077
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.665
|3,46
|
|Altın Gr.
|993
|994
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.635
|6.736
|12,00
|
|Tam
|6.684
|6.740
|8,00
|
|Yarım
|3.252
|3.292
|1,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,22
|
|B. Petrol
|88,56
|88,56
|3,42
|