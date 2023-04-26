***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFOSELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Pazarlama Direktörü Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama DirektörüCANER TÜRKYENER İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141037BIST