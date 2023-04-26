***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.04.2023 09:47
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ARİF ALP DÜNDAR İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.-İcra Kurulu Üyesi ve Mali İşler Direktörü - CFO
SELÇUK UÇAR İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü Pazarlama Direktörü Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlama Direktörü
CANER TÜRKYENER İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş.İcra Kurulu Üyesi ve Üretim Operasyon Grup Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141037
BIST
12:284.822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -68,73
|Açılış
|: 4.886
|
|Önceki Kapanış
|: 4.891
|
4.901
En Düşük
4.819
12:2819,4283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
19,4925
En Düşük
19,4034
12:2821,4788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,1663
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3600
|
21,5213
En Düşük
21,2731
12:281.249,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,16
|Açılış
|: 1.249,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,10
|
1.251,82
En Düşük
1.244,71
BIST En Aktif Hisseler12:28
|MIPAZ
|8,11
|27.048.299
|% 9,89
|
|CMBTN
|586,10
|80.293.995
|% 8,96
|
|IHAAS
|171,50
|20.795.993
|% 8,82
|
|ULAS
|12,20
|2.400.550
|% 8,73
|
|BURCE
|76,40
|76.494.351
|% 6,85
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|PSDTC
|31,74
|6.770.072
|% -14,68
|
|IMASM
|33,80
|176.001.333
|% -9,96
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|THYAO
|131,10
|1.547.026.084
|% -1,94
|
|EREGL
|33,44
|1.170.064.165
|% -2,11
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|ISDMR
|31,72
|796.068.812
|% -4,17
|
|EKGYO
|6,36
|327.835.763
|% -0,93
|
|ISCTR
|11,44
|559.324.823
|% 0,09
|
|YKBNK
|9,88
|416.907.375
|% -0,20
|
|KOZAL
|20,48
|864.754.792
|% -2,66
|
|KOPOL
|43,44
|1.641.322.455
|% -2,03
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4212
|19,4283
|% 0,02
|
|Euro
|21,4613
|21,4788
|% 0,78
|
|Sterlin
|24,1822
|24,3035
|% 0,61
|
|Frank
|21,7645
|21,8956
|% 0,35
|
|Riyal
|5,1641
|5,1900
|% 0,02
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.999
|2.000
|2,40
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|1,30
|
|Cumhuriyet
|9.078
|9.215
|88,00
|
|Tam
|9.125
|9.296
|7,00
|
|Yarım
|4.457
|4.552
|17,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.290
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,01
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|81,06
|81,06
|0,47
|