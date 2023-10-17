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***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.10.2023 10:09
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Adil ULUDAĞ Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi 25.12.2014 0 232 478 44 00 adiluludag@baticim.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207053


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHYAY 2,31 37.246.537 % 10,00  
INGRM 375,10 65.845.811 % 10,00  
MAALT 1.090,50 8.436.108 % 10,00  
EKIZ 38,50 993.108 % 10,00  
DOFER 20,70 315.779 % 9,99  
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11:58 Alış Satış %  
Dolar 27,9074 27,9155 % 0,29  
Euro 29,4561 29,4698 % 0,13  
Sterlin 33,8168 33,9864 % -0,17  
Frank 30,7866 30,9721 % 0,06  
Riyal 7,4188 7,4560 % 0,37  
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11:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.919 1.920 -0,68  
Altın Gr. 1.722 1.722 5,14  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.605 11.690 -18,00  
Yarım 5.820 5.867 -10,00  
Çeyrek 2.901 2.934 -4,00  
Gümüş.Ons 22,60 22,62 0,00  
Gümüş Gr. 20,26 20,30 0,07  
B. Petrol 89,59 89,59 -0,06  
Seans Raporu 11:58
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