BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,9202
|7,9599
|% -1,43
|Frank
|6,5289
|6,5683
|% -1,24
|Riyal
|1,6360
|1,6442
|% 0,29
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.649
|1.650
|0,19
|Altın Gr.
|326
|326
|-5,38
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|0,00
|B. Petrol
|37,78
|37,78
|-0,16
Seans Raporu
- 17:59PRZMA Yüzde -6.75 oranında düşüşle 4.70 lira fiyatla işlem gören hissede 450, 206 adet işlem
- 17:58XU100 Endeks 102, 260 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 22 altında . İşlem hacmi 8, 140.00 milyon TL de
- 17:58VAKKO Yüzde -6.48 oranında düşüşle 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 312, 302 adet işlem
- 17:57SAFKR Yüzde -8.92 oranında düşüşle 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 700, 641 adet işlem
- 17:56HDFGS Yüzde -6.50 oranında düşüşle 1.87 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 034, 828 adet işlem