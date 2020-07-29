***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.07.2020 18:54
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında
1. Yönetim Kurulu görev bölümünde yapılan görüşmeler sonucunda, Mehmet Mustafa BÜKEY 'in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bülent EGELİ 'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Necip TERZİBAŞIOĞLU 'nun mevcut görevlerini devam ettirmek üzere Yönetim Kurulu Görevli Üyesi olarak seçilmesine,
2. Denetimden Sorumlu Komite Üyelikleri 'ne bağımsız yönetim kurulu üyeleri olarak Mustafa Teoman GÜRGAN ve Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU 'un seçilmelerine,
3. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri 'ne, komite başkanlığını Şükrü Serdar BAĞCIOĞLU yapmak üzere Kemal GREBENE ve Yeşim Devrim YALÇIN 'ın seçilmelerine,
4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri 'ne komite başkanlığını Mustafa Teoman GÜRGAN yapmak üzere Fatma Meltem GÜNEL ve Begüm EGELİ BURSALIGİL 'in seçilmelerine,
5. İcra Kurulu'nun Necip TERZİBAŞIOĞLU, Mutlu Can GÜNEL, Kamil GREBENE, Volkan BÜKEY ve Yıldız EGELİ YAVUZ ‘dan oluşmasına karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863664
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BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0376
|9,0829
|% 1,13
|
|Frank
|7,6151
|7,6610
|% 1,25
|
|Riyal
|1,8566
|1,8659
|% 0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|1,86
|
|Altın Gr.
|440
|440
|2,95
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.926
|30,60
|
|Tam
|2.971
|3.016
|38,10
|
|Yarım
|1.442
|1.468
|14,20
|
|Çeyrek
|723
|736
|8,50
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,42
|5,43
|-0,01
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|B. Petrol
|43,95
|43,95
|0,34
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