***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 23.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiş olan Yönetim Kurulu toplantısında:1.Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde, Şirketimiz ve doğrudan/dolaylı yoldan kontrol sahibi olduğu bağlı ortaklıklarının, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirme, kurumsal konularda Şirketimiz ve doğrudan/dolaylı yoldan kontrol sahibi olduğu bağlı ortaklıklarının karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları tanımlama, değerlendirme ve gerekli adımları belirlemede Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak amacıyla sürdürülebilirlik komitesi ("Sürdürülebilirlik Komitesi") isminde bir komite kurulmasına,2.Yeni kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışma usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak, işbu açıklamamızın ekinde yer alan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları'nın onaylanmasına,3.Yeni kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi "Komite Başkanı" pozisyonuna Ömer Çağdaş Selvi'nin (Yönetim Kurulu Üyesi), "Komite Üyesi" pozisyonuna ise Arif Alp Dündar (Mali ve İdari İşler Grup Başkanı), Selçuk Uçar (Pazarlama ve Beton Grup Başkanı), Caner Türkyener (Üretim Operasyon Grup Başkanı), Ceyda Küçükbarda (Sürdürülebilirlik ve Kurumsal İletişim Müdürü) ve Mustafa Bayraktar'ın (Sağlık Emniyet ve Çevre Müdürü) atanmasına, karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161873BIST