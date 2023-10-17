***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK'nun (II-17.1) sayılı tebliğin 11.2 maddesi hükmü gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliğine atanan Sayın Emir Vural "Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi" olarak görevlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207281BIST