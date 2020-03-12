***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 16:38
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BTCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827580
BIST
16:3892.870
En Yüksek
|Değişim
|: -8,02%
|| -8.096,34
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.868
16:386,2683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0580
|Açılış
|: 6,2660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2713
En Düşük
6,2064
16:387,0401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0384
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
16:38321,00
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -5,65
|Açılış
|: 321,00
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
320,94
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|32.252.298
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|8.667.622
|% 15,00
|
|PINSU
|2,52
|21.332.611
|% 6,33
|
|SEYKM
|10,18
|1.309.091
|% 5,49
|
|ERSU
|2,92
|26.617.982
|% 5,04
|
|OSTIM
|1,28
|20.999.983
|% -20,00
|
|TSPOR
|3,44
|166.184.468
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|35.179.602
|% -20,00
|
|LINK
|16,00
|1.555.319
|% -20,00
|
|ITTFH
|1,80
|10.682.454
|% -20,00
|
|ASELS
|24,40
|745.569.251
|% -6,73
|
|THYAO
|8,73
|506.435.992
|% -9,16
|
|GARAN
|8,72
|333.073.612
|% -8,98
|
|ECILC
|4,17
|302.223.015
|% 4,51
|
|MGROS
|20,48
|265.946.939
|% -10,88
|
|IHLGM
|0,90
|155.783.749
|% -19,64
|
|ODAS
|1,31
|169.849.312
|% -18,63
|
|CEMAS
|0,74
|73.516.028
|% -19,57
|
|KARSN
|1,35
|125.429.565
|% -12,34
|
|ADESE
|1,06
|108.065.867
|% -19,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9046
|7,9443
|% -0,44
|
|Frank
|6,6400
|6,6800
|% 0,69
|
|Riyal
|1,6642
|1,6725
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|-48,87
|
|Altın Gr.
|324
|324
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.184
|-39,00
|
|Tam
|2.140
|2.195
|-39,51
|
|Yarım
|1.034
|1.062
|-19,11
|
|Çeyrek
|519
|531
|-9,56
|
|Gümüş.Ons
|15,92
|15,95
|-0,82
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,11
|
|B. Petrol
|33,13
|33,13
|-2,66
|