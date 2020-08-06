***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:21
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865745
BIST
16:391.049
En Yüksek
|Değişim
|: -3,96%
|| -43,28
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:397,2704
En Yüksek
|Değişim
|: 3,21%
|| 0,2258
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:398,6654
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 0,2887
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:39482,40
En Yüksek
|Değişim
|: 4,46%
|| 20,61
|Açılış
|: 482,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
482,82
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.974.193
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.556.724
|% 9,97
|
|RAYSG
|6,19
|19.399.393
|% 9,95
|
|GLRYH
|16,58
|51.366.440
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.137.635
|% 9,91
|
|FLAP
|3,51
|21.161.191
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.155.220
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.855.655
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|GARAN
|6,58
|1.210.284.515
|% -2,95
|
|SISE
|5,90
|984.626.895
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|ASELS
|15,79
|881.476.221
|% -6,24
|
|EKGYO
|1,95
|1.967.931.367
|% -6,70
|
|ODAS
|2,16
|549.498.035
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,06
|447.568.507
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,78
|960.722.971
|% -4,78
|
|TRKCM
|3,77
|749.297.783
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5669
|9,6149
|% 3,84
|
|Frank
|7,9880
|8,0361
|% 3,40
|
|Riyal
|1,9377
|1,9474
|% 3,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.058
|2.058
|19,79
|
|Altın Gr.
|481
|481
|19,19
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|182,00
|
|Tam
|3.296
|3.418
|234,30
|
|Yarım
|1.600
|1.656
|102,20
|
|Çeyrek
|802
|833
|54,90
|
|Gümüş.Ons
|28,14
|28,17
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,59
|0,48
|
|B. Petrol
|45,54
|45,54
|0,35
|
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