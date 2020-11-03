***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 15:12
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885762
BIST
16:261.136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.123
16:268,5326
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0925
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5402
En Düşük
8,4096
16:269,9955
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1722
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9998
En Düşük
9,7754
16:26521,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 7,61
|Açılış
|: 521,98
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
522,02
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler16:26
|PKENT
|650,10
|211.283
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|579.132
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.111,90
|404.172.516
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|71.055.712
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.151.846
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|198.156
|% -10,00
|
|SERVE
|14,40
|478.400
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,36
|1.025.112.966
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|1.021.277.046
|% 3,17
|
|KRDMD
|3,22
|968.010.935
|% -5,57
|
|TSKB
|2,32
|876.902.160
|% -9,02
|
|GARAN
|6,64
|775.928.320
|% 0,45
|
|TSKB
|2,32
|876.902.160
|% -9,02
|
|KRDMD
|3,22
|968.010.935
|% -5,57
|
|PETKM
|4,23
|1.021.277.046
|% 3,17
|
|DOHOL
|2,42
|452.321.960
|% -0,82
|
|EKGYO
|1,71
|310.288.500
|% -1,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5292
|8,5326
|% 1,10
|
|Euro
|9,9902
|9,9955
|% 1,75
|
|Sterlin
|11,0607
|11,1162
|% 1,77
|
|Frank
|9,2866
|9,3426
|% 1,57
|
|Riyal
|2,2681
|2,2794
|% 1,08
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|11,68
|
|Altın Gr.
|521
|522
|7,22
|
|Cumhuriyet
|3.460
|3.512
|62,00
|
|Tam
|3.443
|3.529
|61,87
|
|Yarım
|1.664
|1.707
|29,93
|
|Çeyrek
|835
|854
|14,96
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,13
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:39EUHOL
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 800, 493 adet işlem
-
16:38GRNYO
Yüzde 5.08 oranında artışla 3.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 949, 326 adet işlem
-
16:37DIRIT
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 439, 435 adet işlem
-
16:36OSTIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 134, 519 adet işlem
-
16:35XU100
Endeks 1, 135 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 15, 249.00 milyon TL de