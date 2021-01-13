***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.01.2021 11:24
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901727
BIST
12:541.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,56
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
12:547,4344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
12:549,0659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0381
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
12:54443,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,67
|Açılış
|: 443,34
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler12:52
|PSDTC
|31,24
|15.860.040
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.860.040
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.860.040
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.860.040
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|174.860.566
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|FORMT
|5,55
|21.849.338
|% -6,25
|
|ESEN
|22,36
|194.933.728
|% -5,01
|
|THYAO
|13,17
|1.575.211.790
|% 2,41
|
|SISE
|7,78
|1.246.809.997
|% 1,83
|
|TCELL
|17,14
|781.908.817
|% 2,70
|
|PETKM
|5,23
|731.812.852
|% -1,13
|
|EKGYO
|2,47
|495.783.491
|% 0,82
|
|TSKB
|1,89
|444.289.592
|% -0,53
|
|EKGYO
|2,47
|495.783.491
|% 0,82
|
|SISE
|7,78
|1.246.809.997
|% 1,83
|
|PETKM
|5,23
|731.812.852
|% -1,13
|
|THYAO
|13,17
|1.575.211.790
|% 2,41
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4313
|7,4351
|% -0,26
|
|Euro
|9,0586
|9,0652
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,1285
|10,1793
|% -0,28
|
|Frank
|8,3273
|8,3775
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9717
|1,9816
|% -0,47
|
|12:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|-0,46
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-2,84
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|-8,00
|
|Tam
|2.924
|2.998
|-8,92
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,31
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,83
|56,83
|0,25
|