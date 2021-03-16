***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2021 11:48
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BTCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918410
BIST
13:021.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,66
|Açılış
|: 1.561
|
|Önceki Kapanış
|: 1.555
|
1.565
En Düşük
1.558
13:027,5226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0101
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5500
|
7,5496
En Düşük
7,5139
13:028,9813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0070
|Açılış
|: 8,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,0136
En Düşük
8,9627
13:02418,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,71
|Açılış
|: 418,68
|
|Önceki Kapanış
|: 419,53
|
420,93
En Düşük
417,34
BIST En Aktif Hisseler13:02
|LOGO
|178,30
|322.894.095
|% 9,99
|
|SANKO
|14,53
|35.664.436
|% 9,99
|
|TRILC
|21,42
|33.613.399
|% 9,96
|
|VAKKO
|17,22
|48.161.220
|% 9,96
|
|BRMEN
|2,87
|741.642
|% 9,96
|
|FENER
|29,12
|300.282.197
|% -7,67
|
|GRNYO
|3,43
|12.568.827
|% -5,77
|
|CASA
|160,00
|932.356
|% -5,44
|
|KRGYO
|7,14
|32.641.742
|% -4,93
|
|LIDFA
|4,09
|12.469.926
|% -4,66
|
|GARAN
|8,90
|879.648.352
|% 2,06
|
|KOZAL
|128,20
|733.978.170
|% 3,81
|
|OTKAR
|434,60
|494.462.981
|% -0,32
|
|GOZDE
|8,79
|475.661.651
|% -3,83
|
|KRDMD
|7,72
|458.616.258
|% 1,71
|
|GARAN
|8,90
|879.648.352
|% 2,06
|
|EKGYO
|2,23
|187.242.313
|% 0,00
|
|TSKB
|1,70
|115.210.665
|% 0,59
|
|BJKAS
|5,52
|327.173.395
|% 9,52
|
|KRDMD
|7,72
|458.616.258
|% 1,71
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5167
|7,5226
|% -0,13
|
|Euro
|8,9749
|8,9813
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,3694
|10,4214
|% -0,71
|
|Frank
|8,0780
|8,1266
|% -0,16
|
|Riyal
|1,9998
|2,0098
|% -0,14
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,02
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|-19,00
|
|Tam
|2.768
|2.838
|-18,70
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-9,05
|
|Çeyrek
|671
|687
|-4,52
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,06
|
|B. Petrol
|67,95
|67,95
|-0,93
|