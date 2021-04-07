***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2021 10:05
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924106
BIST
11:211.409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,80
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:218,1642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0360
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:219,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0329
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:21456,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,80
|Açılış
|: 456,83
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:19
|MTRKS
|33,88
|74.536
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.480.570
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.708.112
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.999.920
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|18.748.633
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.168.036
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,49
|432.357.193
|% 4,29
|
|KRDMD
|7,47
|355.681.603
|% 1,49
|
|GARAN
|6,77
|293.472.767
|% -0,29
|
|JANTS
|859,90
|244.179.777
|% -3,23
|
|THYAO
|12,92
|222.739.089
|% 1,25
|
|EKGYO
|1,93
|137.668.043
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,15
|122.462.167
|% -1,38
|
|ODAS
|3,74
|183.021.509
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,47
|355.681.603
|% 1,49
|
|TSKB
|1,37
|64.102.512
|% -0,72
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1614
|8,1665
|% 0,47
|
|Euro
|9,6940
|9,7046
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2527
|11,3092
|% 0,36
|
|Frank
|8,7521
|8,8048
|% 0,54
|
|Riyal
|2,1742
|2,1851
|% 0,55
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,07
|
|Altın Gr.
|457
|458
|1,56
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,98
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,00
|
|B. Petrol
|62,92
|62,92
|0,18
|