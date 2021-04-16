***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:17
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928700
BIST
13:061.406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,07
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
13:068,0686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0613
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1121
En Düşük
8,0020
13:069,6756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0694
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6400
|
9,7085
En Düşük
9,5724
13:06459,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,20
|Açılış
|: 459,49
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler13:04
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|183.802.463
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ATLAS
|1,57
|3.698.665
|% 9,79
|
|ETILR
|6,15
|650.804
|% 8,85
|
|RYSAS
|3,37
|6.339.498
|% -46,76
|
|SAMAT
|5,22
|27.266.303
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|10.075.859
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.717.058
|% -9,99
|
|SERVE
|14,23
|87.356
|% -9,94
|
|GARAN
|7,29
|772.255.082
|% -0,27
|
|EREGL
|17,80
|521.460.503
|% -1,28
|
|ODAS
|3,52
|400.315.558
|% -4,35
|
|TUREX
|15,75
|372.223.791
|% -9,38
|
|PETKM
|6,33
|297.747.155
|% -1,25
|
|ODAS
|3,52
|400.315.558
|% -4,35
|
|GARAN
|7,29
|772.255.082
|% -0,27
|
|YKBNK
|2,16
|184.446.019
|% -2,26
|
|TSKB
|1,33
|96.907.010
|% -0,75
|
|DOHOL
|3,21
|182.150.902
|% 0,94
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0622
|8,0661
|% 0,73
|
|Euro
|9,6623
|9,6673
|% 0,64
|
|Sterlin
|11,0778
|11,1333
|% 0,65
|
|Frank
|8,7363
|8,7889
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1436
|2,1543
|% 0,66
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|8,32
|
|Altın Gr.
|459
|459
|5,03
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|28,00
|
|Tam
|3.020
|3.099
|32,06
|
|Yarım
|1.460
|1.499
|15,51
|
|Çeyrek
|732
|749
|7,76
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,08
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|0,25
|