***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2021 10:37
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928708
BIST
10:571.412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.406
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.413
En Düşük
1.400
10:578,0709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1121
En Düşük
8,0020
10:579,6764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0702
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7085
En Düşük
9,5724
10:57457,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,41
|Açılış
|: 457,70
|
|Önceki Kapanış
|: 454,29
|
459,75
En Düşük
453,88
BIST En Aktif Hisseler10:57
|COSMO
|12,54
|55.640
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,12
|125.279.646
|% 9,97
|
|SONME
|39,70
|1.478.071
|% 9,97
|
|ETILR
|6,21
|328.993
|% 9,91
|
|UTPYA
|20,00
|97.000
|% 8,40
|
|RYSAS
|3,43
|3.931.467
|% -45,81
|
|SAMAT
|5,22
|2.537.896
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,80
|8.559.473
|% -10,00
|
|TKURU
|268,50
|1.325.585
|% -9,99
|
|RODRG
|17,54
|36.711
|% -9,96
|
|GARAN
|7,30
|388.183.764
|% -0,14
|
|ODAS
|3,57
|265.393.045
|% -2,99
|
|TUREX
|16,26
|225.319.484
|% -6,44
|
|EREGL
|17,92
|200.335.739
|% -0,61
|
|PETKM
|6,34
|192.000.481
|% -1,09
|
|ODAS
|3,57
|265.393.045
|% -2,99
|
|GARAN
|7,30
|388.183.764
|% -0,14
|
|YKBNK
|2,18
|94.722.911
|% -1,36
|
|TSKB
|1,33
|48.846.286
|% -0,75
|
|PETKM
|6,34
|192.000.481
|% -1,09
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0651
|8,0709
|% 0,79
|
|Euro
|9,6681
|9,6764
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,0796
|11,1352
|% 0,67
|
|Frank
|8,7538
|8,8065
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1490
|2,1598
|% 0,92
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.765
|0,42
|
|Altın Gr.
|459
|459
|4,35
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,73
|0,07
|
|B. Petrol
|67,22
|67,22
|0,28
|
Seans Raporu
10:57
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