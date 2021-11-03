***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2021 12:50
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974172
BIST
14:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,72
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:059,6890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0866
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:0511,2313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,1080
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
14:05555,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 3,33
|Açılış
|: 555,39
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:03
|IHAAS
|5,06
|27.322.983
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|75.994.344
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,30
|40.084.019
|% 9,16
|
|ALBRK
|1,91
|58.762.540
|% 9,14
|
|PRKAB
|24,34
|159.577.258
|% 8,37
|
|CANTE
|12,92
|97.445.379
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.106.668
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|58.208.074
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|32.667.575
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.072.980
|% -9,95
|
|GARAN
|10,20
|2.854.835.448
|% 0,39
|
|THYAO
|15,42
|1.380.493.439
|% -0,45
|
|SISE
|8,75
|951.956.716
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,13
|859.352.367
|% -4,47
|
|YKBNK
|2,82
|759.583.156
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,97
|597.534.819
|% -2,96
|
|GARAN
|10,20
|2.854.835.448
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,82
|759.583.156
|% -0,35
|
|TSKB
|1,38
|255.950.639
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,13
|859.352.367
|% -4,47
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6798
|9,6820
|% 0,83
|
|Euro
|11,2209
|11,2295
|% 0,95
|
|Sterlin
|13,1400
|13,2059
|% 0,80
|
|Frank
|10,5791
|10,6428
|% 1,17
|
|Riyal
|2,5710
|2,5839
|% 0,73
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-4,65
|
|Altın Gr.
|555
|555
|2,79
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.652
|3.743
|36,70
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|17,75
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,88
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,05
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,64
|