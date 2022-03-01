***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.03.2022 11:14
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005682
BIST
11:581.992
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 46,10
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.993
En Düşük
1.969
11:5813,9052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0606
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9065
En Düşük
13,7651
11:5815,6482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0764
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
11:58854,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,73
|Açılış
|: 854,31
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
855,04
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler11:57
|HUBVC
|9,13
|2.973.166
|% 10,00
|
|UFUK
|18,31
|271.720
|% 9,97
|
|EDATA
|24,30
|17.654.767
|% 9,95
|
|KONKA
|10,08
|22.671.488
|% 9,92
|
|DIRIT
|3,92
|224.679
|% 9,80
|
|KARYE
|17,28
|55.575.284
|% -9,95
|
|LIDFA
|3,81
|26.480
|% -7,52
|
|EMNIS
|21,52
|45.278
|% -4,36
|
|BTCIM
|14,17
|10.311.785
|% -4,26
|
|SUMAS
|74,20
|3.710
|% -3,64
|
|GARAN
|11,76
|1.420.492.361
|% 6,14
|
|THYAO
|26,46
|1.419.362.877
|% 3,28
|
|EREGL
|32,20
|959.080.450
|% 3,60
|
|YKBNK
|3,76
|869.241.739
|% 5,03
|
|KRDMD
|11,99
|612.315.696
|% 2,22
|
|YKBNK
|3,76
|869.241.739
|% 5,03
|
|GARAN
|11,76
|1.420.492.361
|% 6,14
|
|HUNER
|2,87
|312.485.792
|% 1,06
|
|AKBNK
|7,28
|583.717.070
|% 3,56
|
|EKGYO
|2,02
|112.520.681
|% 1,51
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8950
|13,9029
|% 0,42
|
|Euro
|15,6034
|15,6530
|% 0,52
|
|Sterlin
|18,5964
|18,6897
|% 0,35
|
|Frank
|15,1075
|15,1985
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6920
|3,7105
|% 0,25
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|3,61
|
|Altın Gr.
|852
|852
|1,68
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,49
|24,53
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,82
|
Seans Raporu
11:57
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