***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2022 16:05
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027274
BIST
16:082.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,81
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.471
En Düşük
2.442
16:0814,9505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0895
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
14,9557
En Düşük
14,8503
16:0815,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1106
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
16:08902,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,53
|Açılış
|: 902,00
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ALKA
|35,02
|60.969.669
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|16.224.047
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|93.427.522
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.522.629
|% 9,97
|
|OLMK
|9,64
|33.737.483
|% 9,92
|
|PETUN
|24,34
|57.982.684
|% -8,43
|
|SELVA
|18,25
|21.863.184
|% -7,27
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|ODAS
|2,50
|428.697.846
|% -6,02
|
|ALCTL
|27,48
|34.147.414
|% -6,02
|
|SISE
|19,43
|4.388.570.592
|% 3,30
|
|THYAO
|42,34
|2.337.333.191
|% -0,80
|
|TUPRS
|253,60
|1.430.769.581
|% 3,38
|
|KOZAL
|185,20
|1.211.789.580
|% 4,22
|
|AKBNK
|8,76
|1.084.181.662
|% -0,23
|
|SISE
|19,43
|4.388.570.592
|% 3,30
|
|YKBNK
|4,86
|840.991.999
|% 0,41
|
|ODAS
|2,50
|428.697.846
|% -6,02
|
|EKGYO
|2,67
|356.117.460
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,76
|1.084.181.662
|% -0,23
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9446
|14,9505
|% 0,60
|
|Euro
|15,8085
|15,8227
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,3787
|18,4709
|% 0,42
|
|Frank
|15,0893
|15,1802
|% 0,45
|
|Riyal
|3,9723
|3,9923
|% 0,60
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|-0,75
|
|Altın Gr.
|902
|902
|5,47
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.153
|-1,00
|
|Tam
|6.033
|6.187
|10,10
|
|Yarım
|2.916
|2.993
|4,89
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,36
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,00
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,31
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Seans Raporu
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