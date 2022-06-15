***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 14:47
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
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Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037423
BIST
16:222.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,88
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
16:2217,2936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0290
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:2218,0220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:221.016,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 12,29
|Açılış
|: 1.016,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:21
|TETMT
|243,40
|9.135.332
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.376.334
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.424.688
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|3.836.145
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.849.135
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|47,58
|3.175.404.239
|% 1,54
|
|EREGL
|29,96
|2.115.623.805
|% -1,51
|
|SASA
|44,88
|1.604.662.737
|% 0,72
|
|SISE
|21,62
|1.499.909.572
|% -1,46
|
|AKBNK
|8,62
|846.894.124
|% 2,25
|
|MARTI
|1,53
|350.917.139
|% 9,29
|
|TSKB
|2,09
|403.229.103
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,68
|633.585.804
|% 1,30
|
|ISCTR
|4,75
|571.157.891
|% -1,04
|
|AKBNK
|8,62
|846.894.124
|% 2,25
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2860
|17,2958
|% 0,18
|
|Euro
|18,0073
|18,0273
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,8034
|20,9078
|% 0,71
|
|Frank
|17,2099
|17,3135
|% 0,21
|
|Riyal
|4,5958
|4,6189
|% 0,15
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|19,76
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.018
|14,19
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|61,00
|
|Tam
|6.753
|6.855
|67,00
|
|Yarım
|3.315
|3.353
|33,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,02
|12,04
|0,34
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,60
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Seans Raporu
16:21
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