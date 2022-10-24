***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:24
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073466
BIST
11:463.962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 27,16
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:4618,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0271
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:4618,3068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0237
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:46985,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,92
|Açılış
|: 985,08
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
983,80
BIST En Aktif Hisseler11:44
|FENER
|62,15
|360.027.691
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.672.811
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|202.743.966
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.349.547
|% -9,98
|
|SMRTG
|68,35
|286.642.305
|% -9,95
|
|YEOTK
|52,60
|217.346.265
|% -8,68
|
|CEMAS
|1,90
|137.875.057
|% -8,65
|
|THYAO
|98,35
|2.611.401.955
|% 0,41
|
|EREGL
|30,86
|2.274.123.820
|% 4,47
|
|KRDMD
|12,74
|1.633.564.884
|% 3,41
|
|SASA
|95,95
|1.192.435.502
|% 3,01
|
|EKGYO
|4,66
|1.119.117.951
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.119.117.951
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,74
|1.633.564.884
|% 3,41
|
|ODAS
|7,51
|775.338.944
|% -5,30
|
|TSKB
|2,85
|266.184.133
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,96
|179.765.602
|% 0,00
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6014
|18,6098
|% 0,15
|
|Euro
|18,3036
|18,3128
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,9921
|21,0974
|% 0,25
|
|Frank
|18,5035
|18,6150
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9351
|4,9599
|% 0,13
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-9,58
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,51
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.671
|6.783
|74,00
|
|Yarım
|3.250
|3.313
|33,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.657
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,18
|
|B. Petrol
|89,35
|89,35
|-1,99
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
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11:59SODSN
Yüzde 10.00 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 307 adet işlem
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11:57YAYLA
Yüzde 4.25 oranında artışla 5.89 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 002, 570 adet işlem
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11:56BFREN
Yüzde 7.59 oranında artışla 2, 087.20 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 025 adet işlem
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11:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 05 artarak (% 0.58 ) 3, 497
-
11:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SODSN, KERVN, KLMSN, SUMAS, BMSTL, FENER