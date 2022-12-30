***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2022 12:12
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091392
BIST
13:325.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 69,47
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.555
En Düşük
5.511
13:3218,7209
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0156
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
13:3219,9885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 20,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
13:321.091,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 1.091,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler13:30
|TERA
|19,48
|2.877.527
|% 9,99
|
|BRKSN
|23,46
|3.865.745
|% 9,93
|
|SAMAT
|19,31
|77.145.467
|% 9,90
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|RYGYO
|15,60
|149.962.784
|% 9,47
|
|UZERB
|153,00
|119.360
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|352.598.622
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,39
|61.996.068
|% -9,81
|
|UMPAS
|6,20
|4.447.446
|% -7,88
|
|BRKVY
|37,10
|301.096.370
|% -5,79
|
|ASELS
|61,90
|6.065.042.068
|% 5,27
|
|TUPRS
|538,50
|3.724.654.758
|% 6,32
|
|THYAO
|144,10
|3.377.312.325
|% 1,26
|
|PETKM
|20,34
|2.668.197.190
|% 2,42
|
|TCELL
|38,94
|2.279.666.805
|% 1,94
|
|EKGYO
|8,77
|1.868.440.018
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,97
|1.646.194.974
|% -0,25
|
|PETKM
|20,34
|2.668.197.190
|% 2,42
|
|ISCTR
|12,96
|1.498.038.919
|% 0,31
|
|ASELS
|61,90
|6.065.042.068
|% 5,27
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7182
|18,7209
|% 0,08
|
|Euro
|19,9789
|19,9885
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,4731
|22,5858
|% -0,15
|
|Frank
|20,2105
|20,3323
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9608
|4,9857
|% 0,02
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|0,24
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.093
|1,25
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|0,00
|
|Tam
|7.364
|7.416
|-17,00
|
|Yarım
|3.566
|3.625
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.789
|1.812
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,37
|-0,01
|
|B. Petrol
|83,33
|83,33
|-0,13
|