***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:03
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110326
BIST
10:564.816
En Yüksek
|Değişim
|: -2,32%
|| -114,27
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
10:5618,8350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0089
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
10:5620,1674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0418
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
10:561.135,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.135,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler10:56
|KONYA
|2.964,50
|82.389.766
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.421.009
|% 9,99
|
|EMNIS
|49,42
|88.066
|% 9,97
|
|VKING
|36,40
|1.511.401
|% -9,99
|
|BFREN
|4.314,40
|6.607.373
|% -9,69
|
|TURSG
|8,76
|28.837.694
|% -8,37
|
|AKGRT
|2,94
|18.881.770
|% -8,13
|
|GSRAY
|8,69
|88.497.903
|% -7,26
|
|KRDMD
|18,21
|920.745.795
|% 3,11
|
|THYAO
|136,00
|730.629.003
|% -2,79
|
|EREGL
|39,84
|558.519.382
|% -0,55
|
|OYAKC
|24,88
|532.063.861
|% 9,80
|
|ASELS
|55,95
|501.648.176
|% -4,85
|
|KRDMD
|18,21
|920.745.795
|% 3,11
|
|BSOKE
|6,07
|153.673.208
|% -4,86
|
|YKBNK
|8,71
|200.464.153
|% -1,91
|
|EKGYO
|7,17
|162.670.638
|% -1,38
|
|BUCIM
|5,99
|131.748.318
|% 7,35
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8264
|18,8350
|% 0,05
|
|Euro
|20,1563
|20,1674
|% -0,21
|
|Sterlin
|22,5692
|22,6824
|% 0,02
|
|Frank
|20,2453
|20,3672
|% 0,21
|
|Riyal
|5,0037
|5,0288
|% 0,02
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|4,93
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,33
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.742
|7.803
|15,00
|
|Yarım
|3.782
|3.818
|7,00
|
|Çeyrek
|1.891
|1.909
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|0,10
|
|B. Petrol
|82,39
|82,39
|1,40
|