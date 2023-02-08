***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.02.2023 10:01
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111131
BIST
10:374.257
En Yüksek
|Değişim
|: -5,52%
|| -248,56
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.257
10:3718,8309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:3720,2435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0452
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2643
En Düşük
20,1288
10:371.137,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,92
|Açılış
|: 1.137,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.138,46
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:12
|NUHCM
|123,40
|21.495.795
|% 8,25
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.167,50
|61.520.503
|% 6,85
|
|NIBAS
|16,29
|4.328.273
|% 3,49
|
|DIRIT
|5,65
|4.627
|% 2,73
|
|YEOTK
|48,60
|12.755.142
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|722.948
|% -10,00
|
|PSGYO
|5,58
|7.159.934
|% -10,00
|
|SANKO
|19,28
|1.855.147
|% -9,99
|
|BEYAZ
|18,92
|2.481.659
|% -9,99
|
|SISE
|37,28
|229.108.090
|% -3,97
|
|THYAO
|119,90
|202.902.425
|% -5,74
|
|SAHOL
|35,54
|141.669.419
|% -4,31
|
|KOZAL
|469,70
|102.947.307
|% -4,96
|
|EKGYO
|6,18
|94.409.535
|% -5,65
|
|EKGYO
|6,18
|94.409.535
|% -5,65
|
|YKBNK
|7,80
|93.600.748
|% -4,06
|
|SISE
|37,28
|229.108.090
|% -3,97
|
|TSKB
|3,43
|18.159.420
|% -6,03
|
|PETKM
|13,37
|70.392.193
|% -5,11
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8289
|18,8332
|% 0,05
|
|Euro
|20,2338
|20,2450
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,6380
|22,7515
|% 0,17
|
|Frank
|20,3639
|20,4866
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0046
|5,0297
|% 0,05
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.879
|9,01
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.137
|4,64
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.721
|7.778
|23,00
|
|Yarım
|3.772
|3.806
|11,00
|
|Çeyrek
|1.886
|1.903
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,11
|
|B. Petrol
|83,60
|83,60
|-0,09
|