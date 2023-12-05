***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.12.2023 13:00
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222273
BIST
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16:328.035
En Düşük
|Değişim
|: -0,65%
|| -52,60
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.034
En Yüksek
8.121
16:3228,9400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0257
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9495
En Düşük
28,8018
16:3231,3723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0256
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
16:321.886,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.886,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.880,26
BIST En Aktif Hisseler16:28
|ICBCT
|19,91
|294.330.227
|% 10,00
|
|EKOS
|36,30
|125.695.683
|% 10,00
|
|ORMA
|167,20
|3.963.857
|% 10,00
|
|UMPAS
|7,26
|1.582.731
|% 10,00
|
|SMART
|44,28
|86.107.307
|% 9,99
|
|LIDER
|163,80
|377.929.421
|% -10,00
|
|EUYO
|14,58
|17.905.018
|% -10,00
|
|EMNIS
|112,50
|2.363.078
|% -10,00
|
|EUKYO
|14,07
|9.661.234
|% -9,81
|
|SONME
|74,70
|1.963.101
|% -6,92
|
|THYAO
|259,00
|6.243.152.790
|% -1,15
|
|MIATK
|42,70
|2.632.872.536
|% 7,83
|
|EREGL
|40,24
|2.460.637.840
|% 0,55
|
|ASTOR
|108,40
|2.254.050.411
|% 1,03
|
|AKBNK
|36,20
|2.244.432.658
|% -0,06
|
|ZOREN
|5,03
|646.042.307
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,38
|804.672.525
|% -1,47
|
|ISCTR
|22,54
|2.240.301.822
|% -0,62
|
|CANTE
|20,94
|2.042.629.924
|% 1,75
|
|ADESE
|2,00
|165.901.940
|% 0,50
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9291
|28,9344
|% 0,07
|
|Euro
|31,3542
|31,3659
|% 0,06
|
|Sterlin
|36,4306
|36,6133
|% 0,04
|
|Frank
|32,9867
|33,1855
|% 0,02
|
|Riyal
|7,6904
|7,7290
|% 0,06
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,59
|24,61
|% 0,66
|
|Platin
|910,31
|912,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,74
|977,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,23
|77,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,84
|% 0,66
|