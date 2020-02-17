***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2020 14:05
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tankut Karabacak tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819439
BIST
15:52120.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 813,50
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:526,0491
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0052
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:526,5541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:52307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,30
|69.236.803
|% 19,96
|
|TSPOR
|5,43
|233.981.443
|% 16,52
|
|GSRAY
|3,33
|761.194.517
|% 15,63
|
|GUBRF
|17,93
|276.963.875
|% 14,86
|
|EGSER
|5,45
|25.993.026
|% 11,00
|
|ERBOS
|24,86
|16.023.246
|% -9,53
|
|QNBFB
|48,72
|1.553.889
|% -7,81
|
|HUBVC
|39,84
|49.861.272
|% -7,74
|
|ARSAN
|4,96
|9.141.614
|% -6,59
|
|FENER
|16,34
|209.847.708
|% -6,52
|
|ASELS
|29,30
|1.689.472.094
|% 0,76
|
|THYAO
|15,24
|1.426.108.419
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,33
|761.194.517
|% 15,63
|
|ODAS
|2,27
|609.738.983
|% 5,58
|
|TUPRS
|112,10
|409.439.085
|% 1,91
|
|ODAS
|2,27
|609.738.983
|% 5,58
|
|GSRAY
|3,33
|761.194.517
|% 15,63
|
|BJKAS
|2,95
|292.133.083
|% 2,43
|
|KARSN
|1,92
|190.797.174
|% -2,54
|
|KRDMD
|2,97
|278.809.609
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8481
|7,8875
|% -0,36
|
|Frank
|6,1343
|6,1712
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.582
|-1,03
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|2.036
|2.067
|2,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|-2,27
|
|Yarım
|980
|1.006
|-1,10
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,46
|0,01
|
|B. Petrol
|57,23
|57,23
|-0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VAKBN, SODA, TOASO
-
16:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 780 artarak (% 0.69 ) 114, 266
-
16:07
Tavandan işlem gören hisse senedleri : METUR, HALKS, BJKAS, USAK
-
16:07
KRSAN, OSTIM, SALIX değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:07
ESCOM, TKNSA, RYGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında