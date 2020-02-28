***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.02.2020 08:56
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822329
BIST
18:05110.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 113.976
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
114.464
En Düşük
110.418
18:056,2488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0484
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2488
En Düşük
6,1998
18:056,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0545
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8762
En Düşük
6,8179
18:05326,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,70
|Açılış
|: 326,92
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
326,12
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,42
|117.238.586
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|GOODY
|4,59
|20.816.044
|% 0,00
|
|KARSN
|1,73
|318.168.184
|% 0,00
|
|HALKB
|6,25
|292.397.566
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ASELS
|27,98
|1.377.991.922
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|GARAN
|10,19
|579.478.359
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,29
|580.592.221
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,73
|953.127.505
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,47
|392.345.187
|% 0,00
|
|THYAO
|12,15
|2.817.646.673
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|379.215.230
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0185
|8,0587
|% 0,60
|
|Frank
|6,4260
|6,4647
|% 0,85
|
|Riyal
|1,6578
|1,6661
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-3,68
|
|Altın Gr.
|327
|327
|0,44
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,25
|17,29
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|50,23
|50,23
|-1,50
|