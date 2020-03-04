***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2020 09:03
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824097
BIST
10:16111.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 692,24
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.047
En Düşük
110.678
10:166,1205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0169
|Açılış
|: 6,1470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,1430
En Düşük
6,0934
10:166,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,8556
En Düşük
6,8095
10:16320,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,27
|Açılış
|: 320,60
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
320,60
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|5,88
|2.311.363
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,30
|3.650
|% 14,06
|
|BALAT
|3,19
|600.409
|% 10,00
|
|SALIX
|5,48
|77
|% 9,82
|
|RALYH
|9,29
|1.904
|% 9,29
|
|SNPAM
|5,58
|193.745
|% -7,62
|
|SONME
|5,73
|393.681
|% -6,22
|
|SODSN
|14,12
|14.120
|% -4,85
|
|UFUK
|4,05
|1.895
|% -4,71
|
|KERVN
|0,47
|78.005
|% -4,08
|
|ASELS
|31,18
|223.566.739
|% 2,30
|
|THYAO
|12,11
|111.680.234
|% -0,90
|
|ODAS
|2,20
|85.584.766
|% 0,92
|
|GARAN
|10,33
|71.923.715
|% 1,37
|
|HALKB
|6,44
|43.994.144
|% -0,77
|
|ODAS
|2,20
|85.584.766
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,37
|32.532.647
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,57
|40.438.413
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,50
|21.624.984
|% 0,67
|
|KARSN
|1,93
|27.182.893
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8006
|7,8397
|% 0,11
|
|Frank
|6,3489
|6,3872
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6238
|1,6319
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|-2,43
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,47
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|-13,00
|
|Tam
|2.091
|2.143
|-14,01
|
|Yarım
|1.011
|1.037
|-6,78
|
|Çeyrek
|507
|518
|-3,38
|
|Gümüş.Ons
|17,17
|17,19
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|52,44
|52,44
|0,58
|
Seans Raporu
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10:29XU030
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