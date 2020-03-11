***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.03.2020 09:05
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826781
BIST
18:05101.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
106.857
En Düşük
101.022
18:056,1505
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1819
En Düşük
6,1349
18:056,9814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0338
|Açılış
|: 6,9630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
6,9944
En Düşük
6,9390
18:05328,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,52
|Açılış
|: 328,07
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
329,48
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|10.388.120
|% 14,73
|
|YONGA
|11,00
|38.957
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|237.380
|% 10,00
|
|ARTI
|0,90
|94.979
|% 9,76
|
|DOKTA
|23,98
|26.131.082
|% 8,02
|
|TSPOR
|4,77
|218.251.367
|% -16,32
|
|TGSAS
|3,91
|3.911.192
|% -15,00
|
|BRKSN
|3,46
|71.455.696
|% -14,99
|
|OYAYO
|5,62
|906.180
|% -14,98
|
|GSRAY
|2,57
|201.062.234
|% -14,62
|
|ASELS
|25,90
|1.155.485.706
|% -6,70
|
|THYAO
|9,97
|1.133.371.312
|% -3,95
|
|GARAN
|9,35
|780.188.620
|% 1,85
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|EREGL
|8,66
|268.372.328
|% 1,52
|
|IHLGM
|1,19
|234.421.476
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,26
|419.050.744
|% -1,31
|
|ODAS
|1,72
|266.441.641
|% -8,02
|
|EKGYO
|1,28
|154.966.816
|% -5,19
|
|KARSN
|1,51
|181.514.026
|% -9,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9154
|7,9551
|% -0,15
|
|Frank
|6,5499
|6,5893
|% 0,40
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|13,35
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-20,00
|
|Tam
|2.156
|2.209
|-13,39
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-6,48
|
|Çeyrek
|523
|534
|-3,24
|
|Gümüş.Ons
|17,03
|17,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|38,03
|38,03
|0,81
|