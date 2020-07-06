***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.07.2020 16:20
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855089
BIST
17:45118.128
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 2.379,42
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.154
En Düşük
116.674
17:456,8629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
17:457,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0542
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7957
En Düşük
7,7068
17:45393,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,13
|Açılış
|: 393,26
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
394,46
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|SKTAS
|3,41
|26.423.451
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|2.134.589
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.930.591
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|OYAKC
|9,25
|276.453.211
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,69
|1.317.700.323
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,13
|1.146.597.654
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.051.650.122
|% 8,02
|
|SISE
|6,04
|911.628.702
|% 5,23
|
|KRDMD
|3,22
|865.588.942
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,13
|1.146.597.654
|% 4,41
|
|ODAS
|2,83
|1.051.650.122
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,84
|652.595.516
|% 9,52
|
|KRDMD
|3,22
|865.588.942
|% 1,90
|
|SKBNK
|1,75
|449.600.304
|% 9,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5374
|8,5802
|% -0,00
|
|Frank
|7,2688
|7,3126
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|8,22
|
|Altın Gr.
|393
|393
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.549
|2.569
|14,50
|
|Tam
|2.624
|2.636
|14,90
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|7,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|18,30
|18,33
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,03
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|