***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.07.2020 18:00
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Selin Başer tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857333
BIST
17:46118.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -364,25
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
118.577
17:466,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8673
En Düşük
6,8525
17:467,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0447
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7906
En Düşük
7,7149
17:46400,57
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,60
|Açılış
|: 400,13
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
401,32
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|833,80
|34.497.246
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,62
|26.857.426
|% 10,00
|
|PKENT
|228,90
|2.153.223
|% 10,00
|
|MRSHL
|89,75
|25.808.286
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,68
|5.127.019
|% 9,99
|
|SNPAM
|9,63
|10.195.085
|% -9,92
|
|SONME
|8,36
|20.770.896
|% -9,62
|
|MARTI
|1,38
|34.399.415
|% -8,00
|
|OZGYO
|2,49
|84.921.170
|% -7,78
|
|DMSAS
|5,64
|33.104.236
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,28
|2.382.412.311
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.839.792.563
|% 2,51
|
|SISE
|6,45
|1.603.618.070
|% -0,62
|
|GARAN
|8,13
|1.456.640.930
|% -2,28
|
|PETKM
|4,33
|1.322.134.293
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,28
|2.382.412.311
|% 1,79
|
|KRDMD
|3,27
|1.839.792.563
|% 2,51
|
|PETKM
|4,33
|1.322.134.293
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,85
|499.869.313
|% -1,60
|
|SISE
|6,45
|1.603.618.070
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6192
|8,6625
|% 0,48
|
|Frank
|7,2910
|7,3349
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8245
|1,8337
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|400
|400
|4,49
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.615
|30,60
|
|Tam
|2.668
|2.683
|31,40
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|15,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|7,70
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,10
|