***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.04.2021 09:17
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Fatma Gülgün Ünal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923634
BIST
10:041.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.442
10:048,1371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1548
En Düşük
8,0868
10:049,6102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6339
En Düşük
9,5657
10:04452,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,69
|Açılış
|: 452,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
454,51
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler10:04
|JANTS
|969,30
|55.047.718
|% 17,99
|
|NTGAZ
|12,43
|167.793
|% 10,00
|
|SNKRN
|42,34
|675.577
|% 9,97
|
|ERBOS
|83,45
|26.141.791
|% 9,95
|
|FENER
|40,44
|101.605.944
|% 7,10
|
|GLRYH
|3,35
|340.006
|% -13,45
|
|IDEAS
|75,60
|232.621
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,92
|4.138.896
|% -9,97
|
|SNPAM
|20,98
|46.848
|% -9,96
|
|MERIT
|219,50
|70.460
|% -9,71
|
|FENER
|40,44
|101.605.944
|% 7,10
|
|EKGYO
|2,00
|55.380.396
|% -0,99
|
|JANTS
|969,30
|55.047.718
|% 17,99
|
|BJKAS
|8,11
|52.179.893
|% -2,05
|
|KOZAL
|125,50
|50.846.929
|% -0,48
|
|EKGYO
|2,00
|55.380.396
|% -0,99
|
|TSKB
|1,40
|14.881.197
|% 0,72
|
|ODAS
|3,73
|27.626.684
|% 0,27
|
|BJKAS
|8,11
|52.179.893
|% -2,05
|
|GARAN
|6,92
|42.595.942
|% 0,29
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1291
|8,1371
|% 0,43
|
|Euro
|9,5968
|9,6102
|% 0,20
|
|Sterlin
|11,2553
|11,3117
|% 0,25
|
|Frank
|8,6318
|8,6838
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1618
|2,1727
|% 0,43
|
|10:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|2,77
|
|Altın Gr.
|453
|453
|3,38
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|1,00
|
|Tam
|2.971
|3.046
|-1,41
|
|Yarım
|1.436
|1.473
|-0,69
|
|Çeyrek
|720
|737
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,06
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,71
|
Seans Raporu
10:04
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-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, EKGYO, PETKM
-
10:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SAHOL, TUPRS
-
10:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 23 kaybederek (% -0.02 ) 1, 241
-
10:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NTGAZ, SNKRN
-
10:14
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNPAM, IDEAS, UTPYA, TRILC