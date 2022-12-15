***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2022 09:14
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087417
BIST
10:295.202
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 135,64
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.204
En Düşük
5.174
10:2918,6480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6537
En Düşük
18,6022
10:2919,8795
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0199
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9336
En Düşük
19,8363
10:291.074,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -7,23
|Açılış
|: 1.074,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.071,60
BIST En Aktif Hisseler10:27
|UZERB
|196,90
|609.406
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|195.361
|% 9,99
|
|BTCIM
|44,76
|30.920.662
|% 9,98
|
|PRKME
|28,04
|36.351.686
|% 7,85
|
|ATSYH
|124,80
|567.341
|% 7,68
|
|KZBGY
|26,62
|130.503.747
|% -3,20
|
|MZHLD
|13,13
|17.191.747
|% -2,74
|
|VAKKO
|62,95
|10.268.975
|% -2,10
|
|MEDTR
|45,16
|2.302.613
|% -1,44
|
|KUYAS
|27,62
|76.288.038
|% -1,29
|
|THYAO
|141,10
|1.052.394.731
|% 2,99
|
|ASELS
|58,55
|801.414.447
|% 3,81
|
|ENKAI
|24,60
|786.059.400
|% 5,58
|
|EKGYO
|8,11
|746.160.254
|% 2,01
|
|KRDMD
|18,57
|719.517.719
|% 4,27
|
|EKGYO
|8,11
|746.160.254
|% 2,01
|
|SKBNK
|2,80
|201.778.889
|% 2,94
|
|ISCTR
|11,44
|530.100.883
|% 2,42
|
|KRDMD
|18,57
|719.517.719
|% 4,27
|
|SNGYO
|3,61
|137.977.104
|% -0,55
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6454
|18,6483
|% 0,14
|
|Euro
|19,8643
|19,8804
|% -0,10
|
|Sterlin
|23,0284
|23,1439
|% -0,20
|
|Frank
|20,0363
|20,1570
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9450
|4,9698
|% 0,12
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-13,48
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.241
|7.296
|-32,00
|
|Yarım
|3.507
|3.567
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.783
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,36
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|14,00
|-0,33
|
|B. Petrol
|82,00
|82,00
|-0,70
|
Seans Raporu
10:27
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