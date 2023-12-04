***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.12.2023 17:12
***BTCIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BTCIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Çiftay İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222021
BIST
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18:058.087
En Düşük
|Değişim
|: 0,76%
|| 60,97
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.962
En Yüksek
8.108
18:0528,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0236
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
29,2476
En Düşük
28,7960
18:0531,3075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1531
|Açılış
|: 31,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
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31,8870
En Düşük
31,2461
18:051.881,52
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -42,59
|Açılış
|: 1.881,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.878,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKOS
|33,00
|137.614.917
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|103.397.395
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|44.741.926
|% 10,00
|
|LINK
|231,00
|56.285.296
|% 10,00
|
|OZSUB
|27,50
|94.843.878
|% 10,00
|
|SODSN
|88,20
|3.752.088
|% -10,00
|
|DAPGM
|35,64
|1.081.800.452
|% -10,00
|
|POLTK
|13.657,50
|144.471.083
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.845,00
|344.434.678
|% -10,00
|
|SNPAM
|174,90
|16.339.706
|% -9,98
|
|THYAO
|262,00
|10.598.116.441
|% 0,48
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|SASA
|53,55
|3.673.797.912
|% 2,39
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|TUPRS
|154,10
|3.293.086.753
|% 0,52
|
|EKGYO
|7,49
|1.681.588.189
|% 1,90
|
|ISCTR
|22,68
|3.965.273.193
|% 2,81
|
|YKBNK
|20,52
|3.359.360.485
|% 3,53
|
|ODAS
|11,29
|1.685.948.034
|% 4,44
|
|ZOREN
|5,01
|596.730.131
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9144
|28,9196
|% 0,08
|
|Euro
|31,2885
|31,3075
|% -0,49
|
|Sterlin
|36,3481
|36,5304
|% -0,73
|
|Frank
|32,9676
|33,1662
|% -0,42
|
|Riyal
|7,6856
|7,7241
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|920,12
|921,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|974,59
|978,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,28
|78,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,69
|2.024,99
|% 0,66
|