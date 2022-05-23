***BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
23.05.2022 16:25
***BTCIM*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BTCIM
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BTCIM 1 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E AYŞE GÜL MİROĞLU 270.755,664
BTCIM 2 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E CENGİZ MİROĞLU 268.335,171
BTCIM 3 BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. E CENK MİROĞLU MİROĞLU 234.654,907
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031782
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0853
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1597
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
18:0517,2777
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 0,2417
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
18:05964,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 15,87
|Açılış
|: 964,67
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0717
|16,0853
|% 1,00
|
|Euro
|17,2498
|17,2777
|% 1,42
|
|Sterlin
|20,0467
|20,1472
|% 0,34
|
|Frank
|16,6573
|16,7577
|% 1,43
|
|Riyal
|4,2707
|4,2921
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|14,09
|
|Altın Gr.
|964
|965
|15,85
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,09
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,19
|