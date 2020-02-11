***BTCIM* *METUR* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.02.2020 16:35
***BTCIM******METUR******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BERA, BTCIM, METUR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ABDULKADIR USLU 7.360,000
BERA 2 BERA HOLDING A.S. E DURDU ÖZ 6.720,000
BERA 3 BERA HOLDING A.S. E HACER ÖREN 1.744,000
BERA 4 BERA HOLDING A.S. E KADIR KAPLAN 20.480,000
BERA 5 BERA HOLDING A.S. E MELAHAT SARI 2.160,000
BERA 6 BERA HOLDING A.S. E MERAL COSKUN 2.080,000
BERA 7 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER YILDIZ 1.248,000
BERA 8 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN YILDIZ 8.560,000
BERA 9 BERA HOLDING A.S. E ZEKI DEVECI 4.080,000
BERA 10 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM GIBIROGLU 5.280,000
BERA 11 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM KARAKAS 3.920,000
BERA 12 BERA HOLDING A.S. E ISMAIL HAKKI ÖZGÖKMAN 280,000
BTCIM 13 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E TANKUT KARABACAK 1.754,311
METUR 14 METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. E GÜLEN CAN 143.999,993
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818414
BIST