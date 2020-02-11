***BTCIM* *METUR* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***BTCIM******METUR******BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler BERA, BTCIM, METURSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **BERA 1 BERA HOLDING A.S. E ABDULKADIR USLU 7.360,000BERA 2 BERA HOLDING A.S. E DURDU ÖZ 6.720,000BERA 3 BERA HOLDING A.S. E HACER ÖREN 1.744,000BERA 4 BERA HOLDING A.S. E KADIR KAPLAN 20.480,000BERA 5 BERA HOLDING A.S. E MELAHAT SARI 2.160,000BERA 6 BERA HOLDING A.S. E MERAL COSKUN 2.080,000BERA 7 BERA HOLDING A.S. E MUAMMER YILDIZ 1.248,000BERA 8 BERA HOLDING A.S. E RAMAZAN YILDIZ 8.560,000BERA 9 BERA HOLDING A.S. E ZEKI DEVECI 4.080,000BERA 10 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM GIBIROGLU 5.280,000BERA 11 BERA HOLDING A.S. E IBRAHIM KARAKAS 3.920,000BERA 12 BERA HOLDING A.S. E ISMAIL HAKKI ÖZGÖKMAN 280,000BTCIM 13 BATIÇIM BATI ANADOLU ÇIMENTO SANAYII A.S. E TANKUT KARABACAK 1.754,311METUR 14 METEMTUR OTELCILIK VE TURIZM ISLETMELERI A.S. E GÜLEN CAN 143.999,993(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818414BIST