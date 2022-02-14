***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
14.02.2022 18:24
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Pay Adı
BURSA CIMENTO
Referans Fiyat
1.554
Referans Alınacak Tarih
15/02/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001630
BIST
18:052.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
0
En Düşük
0
18:0513,5879
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5662
18:0515,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0314
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4175
En Düşük
15,3518
18:05820,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,61
|Açılış
|: 820,84
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,63
|28.641.517
|% 93,43
|
|BUCIM
|3,33
|18.482.991
|% 87,43
|
|KRVGD
|11,50
|16.117.669
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,09
|10.835.948
|% 0,00
|
|ROYAL
|3,16
|128.112
|% 0,00
|
|KRVGD
|11,50
|16.117.669
|% 0,00
|
|ZRGYO
|2,41
|24.132.248
|% 0,00
|
|KSTUR
|255,00
|429.436
|% 0,00
|
|KUYAS
|5,98
|7.749.053
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,09
|10.835.948
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|ASELS
|21,84
|2.158.798.361
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|EREGL
|27,94
|1.755.369.953
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|2.155.178.173
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|656.832.340
|% 0,00
|
|THYAO
|28,60
|6.374.778.761
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,51
|1.895.877.002
|% 0,00
|
|MOBTL
|2,03
|279.289.659
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5806
|13,5879
|% -0,03
|
|Euro
|15,3785
|15,3936
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,3299
|18,4218
|% 0,02
|
|Frank
|14,6458
|14,7340
|% 0,16
|
|Riyal
|3,6096
|3,6277
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|6,63
|
|Altın Gr.
|820
|820
|2,53
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,40
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|-0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
10:04XU100
Endeks 2, 002 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0 . İşlem hacmi 34, 049.00 milyon TL de
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, ASELS, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 83 kaybederek (% -1.89 ) 1, 810
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHEVA, AYDEM, ISKUR, OYLUM, PKENT, ATSYH, IHYAY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAPLM, ORCAY, INTEM