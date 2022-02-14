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***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı

14.02.2022 18:24
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı


***BUCIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )

İlgili Şirketler [BUCIM]
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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Pay Adı
BURSA CIMENTO
Referans Fiyat
1.554
Referans Alınacak Tarih
15/02/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001630


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,63 28.641.517 % 93,43  
BUCIM 3,33 18.482.991 % 87,43  
KRVGD 11,50 16.117.669 % 0,00  
YKSLN 6,09 10.835.948 % 0,00  
ROYAL 3,16 128.112 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,5806 13,5879 % -0,03  
Euro 15,3785 15,3936 % 0,20  
Sterlin 18,3299 18,4218 % 0,02  
Frank 14,6458 14,7340 % 0,16  
Riyal 3,6096 3,6277 % -0,06  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.878 1.879 6,63  
Altın Gr. 820 820 2,53  
Cumhuriyet 5.396 5.477 44,00  
Tam 5.370 5.505 44,91  
Yarım 2.596 2.663 21,73  
Çeyrek 1.302 1.331 10,86  
Gümüş.Ons 23,80 23,84 -0,05  
Gümüş Gr. 10,39 10,40 -0,03  
B. Petrol 95,80 95,80 -0,68  
Seans Raporu 18:05
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