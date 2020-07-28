***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.07.2020 10:08
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862286
BIST
11:271.187
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -9,03
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.178
11:276,8974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0366
|Açılış
|: 6,9770
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9082
En Düşük
6,8454
11:278,0835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0189
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1121
En Düşük
8,0435
11:27426,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,51
|Açılış
|: 426,53
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.675,50
|31.951.466
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|77.526.100
|% 10,00
|
|EGPRO
|16,17
|7.661.176
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|16.958.270
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|1.152.729
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|18.265.784
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|KRTEK
|5,35
|1.117.776
|% -8,86
|
|CEOEM
|4,67
|12.804.471
|% -8,43
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ASELS
|37,52
|957.888.763
|% -0,42
|
|GUSGR
|6,04
|767.254.180
|% 6,71
|
|EKGYO
|2,30
|452.747.058
|% -0,86
|
|GARAN
|7,65
|289.238.002
|% -1,54
|
|SASA
|14,34
|230.354.864
|% 0,28
|
|EKGYO
|2,30
|452.747.058
|% -0,86
|
|GUSGR
|6,04
|767.254.180
|% 6,71
|
|IHLAS
|0,95
|98.808.248
|% -4,04
|
|IHLGM
|1,78
|167.710.159
|% -2,73
|
|GSDHO
|2,69
|217.541.117
|% 2,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8399
|8,8843
|% 0,21
|
|Frank
|7,4553
|7,5002
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8340
|1,8432
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-19,39
|
|Altın Gr.
|425
|425
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|2.868
|2.911
|79,00
|
|Tam
|2.863
|2.898
|-8,70
|
|Yarım
|1.390
|1.415
|-4,30
|
|Çeyrek
|697
|708
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,53
|-1,10
|
|Gümüş Gr.
|5,17
|5,18
|-0,25
|
|B. Petrol
|43,97
|43,97
|0,07
|
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