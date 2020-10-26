***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 15:07
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883777
BIST
17:201.159
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -31,25
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.144
17:208,0849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1178
|Açılış
|: 8,0790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0986
En Düşük
7,9313
17:209,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1079
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5717
En Düşük
9,4241
17:20495,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 8,19
|Açılış
|: 495,39
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
496,51
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler17:20
|RTALB
|49,52
|264.113.351
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|248.237.801
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|7.058.203
|% 9,98
|
|KONYA
|749,20
|335.445.972
|% -10,00
|
|AVHOL
|5,76
|10.008.387
|% -10,00
|
|CEOEM
|7,20
|100.620.463
|% -10,00
|
|AYCES
|45,90
|5.705.190
|% -10,00
|
|TKURU
|265,50
|6.498.296
|% -10,00
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|ECILC
|7,48
|1.385.299.604
|% 4,62
|
|GARAN
|6,86
|1.008.107.343
|% -2,97
|
|SISE
|6,48
|834.549.203
|% -4,85
|
|FENER
|38,18
|723.520.288
|% 0,58
|
|TSKB
|1,94
|3.115.587.838
|% 6,59
|
|SKBNK
|1,81
|579.867.305
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,71
|463.197.059
|% -6,04
|
|KRDMD
|3,38
|669.777.652
|% -2,87
|
|IHLAS
|1,18
|237.930.227
|% -7,81
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0812
|8,0849
|% 1,48
|
|Euro
|9,5506
|9,5571
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,4845
|10,5370
|% 1,18
|
|Frank
|8,8735
|8,9270
|% 1,11
|
|Riyal
|2,1494
|2,1602
|% 1,48
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|2,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|8,86
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|63,00
|
|Tam
|3.264
|3.345
|54,81
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|26,51
|
|Çeyrek
|791
|809
|13,25
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,05
|
|B. Petrol
|41,02
|41,02
|-1,05
|