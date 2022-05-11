***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2022 15:56
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BUCIM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029205
BIST
16:072.447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -42,92
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.439
16:0715,3370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0907
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
16:0716,2322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1497
|Açılış
|: 16,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:07909,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 7,18
|Açılış
|: 909,60
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
914,68
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ULUUN
|10,38
|72.619.372
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|5.686.922
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|32.898.138
|% 9,95
|
|ROYAL
|3,34
|1.063.076
|% 9,87
|
|ARSAN
|4,32
|60.897.498
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.842.592
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.693.464
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.094.776
|% -9,98
|
|THYAO
|41,84
|2.314.056.094
|% -0,85
|
|SISE
|19,78
|2.077.327.624
|% -1,30
|
|KRDMD
|16,39
|1.737.989.887
|% -1,09
|
|ASELS
|23,92
|1.524.500.928
|% -1,08
|
|SAHOL
|20,04
|1.210.450.463
|% -2,24
|
|EKGYO
|2,72
|571.615.223
|% -1,81
|
|YKBNK
|4,68
|713.915.955
|% -3,51
|
|VAKBN
|4,42
|517.375.831
|% -3,70
|
|KARSN
|5,18
|568.833.021
|% 1,17
|
|KRDMD
|16,39
|1.737.989.887
|% -1,09
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3287
|15,3370
|% 0,59
|
|Euro
|16,2181
|16,2322
|% 0,93
|
|Sterlin
|18,8159
|18,9103
|% 0,37
|
|Frank
|15,3707
|15,4633
|% 0,64
|
|Riyal
|4,0781
|4,0986
|% 0,50
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|907
|907
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.226
|-21,00
|
|Tam
|6.120
|6.275
|-9,42
|
|Yarım
|2.958
|3.036
|-4,56
|
|Çeyrek
|1.484
|1.518
|-2,28
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
-
16:22OZKGY
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 856, 809 adet işlem
-
16:22OZKGY
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 856, 809 adet işlem
-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 05 kaybederek (% -1.73 ) 2, 722
-
16:21XU100
Endeks 2, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 81 altında . İşlem hacmi 27, 463.00 milyon TL de
-
16:20ECILC
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 10.09 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 870, 322 adet işlem