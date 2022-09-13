***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 11:32
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062537
BIST
12:023.701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 51,86
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
12:0218,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2483
En Düşük
18,2119
12:0218,5260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0773
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5464
En Düşük
18,4317
12:021.011,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,04
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,69
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler12:00
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|107.702.533
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,38
|17.812.718
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.003.781
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|41.084.666
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,45
|100.024.826
|% -8,12
|
|ZRGYO
|5,02
|83.026.547
|% -5,82
|
|TSPOR
|4,82
|72.925.484
|% -5,49
|
|THYAO
|76,95
|4.863.346.039
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,92
|4.589.818.531
|% 8,05
|
|ISCTR
|12,36
|3.861.819.658
|% -1,51
|
|YKBNK
|10,10
|3.175.351.836
|% 4,23
|
|ASELS
|33,44
|2.904.693.902
|% 3,72
|
|EKGYO
|5,40
|2.292.589.258
|% 0,93
|
|YKBNK
|10,10
|3.175.351.836
|% 4,23
|
|ISCTR
|12,36
|3.861.819.658
|% -1,51
|
|AKBNK
|18,92
|4.589.818.531
|% 8,05
|
|KRDMD
|15,91
|2.432.188.355
|% 3,92
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2379
|18,2511
|% 0,20
|
|Euro
|18,5144
|18,5212
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3076
|21,4144
|% 0,35
|
|Frank
|19,1081
|19,2232
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8409
|4,8651
|% 0,09
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|1,11
|
|Cumhuriyet
|6.775
|6.878
|6,00
|
|Tam
|6.800
|6.856
|0,00
|
|Yarım
|3.313
|3.351
|1,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,79
|19,82
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|95,02
|95,02
|1,02
|
Seans Raporu
12:00
daha fazla
-
12:15XU100
Endeks 3, 698 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 48, 376.00 milyon TL de
-
12:14KARSN
Yüzde 4.44 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 449, 564 adet işlem
-
12:13KARSN
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 297, 035 adet işlem
-
12:12TURSG
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 474, 235 adet işlem
-
12:11GARAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 708, 509 adet işlem