***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2022 14:11
***BUCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BUCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071598
BIST
16:013.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 27,39
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.527
16:0118,5891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
16:0117,9864
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0355
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
16:01987,89
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -10,90
|Açılış
|: 987,89
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
983,20
BIST En Aktif Hisseler16:01
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|204.894.999
|% 9,99
|
|GESAN
|114,60
|283.741.149
|% 9,98
|
|ARASE
|154,30
|95.760.022
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|116.147.610
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|27,84
|9.159.617
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|828.321.024
|% -9,93
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,50
|5.933.746.836
|% 2,82
|
|PETKM
|14,90
|1.882.060.923
|% 1,71
|
|SASA
|83,20
|1.730.604.665
|% 1,59
|
|AKBNK
|12,93
|1.699.419.535
|% 0,00
|
|ASELS
|31,28
|1.493.408.933
|% -1,08
|
|EKGYO
|4,14
|941.769.245
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,33
|1.228.693.970
|% 1,59
|
|ODAS
|8,31
|1.195.136.109
|% 6,68
|
|DOHOL
|5,43
|728.405.007
|% 3,23
|
|ISCTR
|8,27
|1.093.965.856
|% 0,24
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5839
|18,5891
|% 0,13
|
|Euro
|17,9671
|17,9864
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,7804
|20,8846
|% 1,13
|
|Frank
|18,4288
|18,5398
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9305
|4,9552
|% 0,11
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-24,21
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-10,90
|
|Cumhuriyet
|6.643
|6.744
|-61,00
|
|Tam
|6.669
|6.734
|-59,00
|
|Yarım
|3.250
|3.292
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.646
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,56
|18,60
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|-0,25
|
|B. Petrol
|91,31
|91,31
|-1,14
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16ESEN
Yüzde 5.19 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 949, 676 adet işlem
-
16:15BAYRK
Yüzde 6.87 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 570, 665 adet işlem
-
16:14KARYE
Yüzde 7.16 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 105, 847 adet işlem
-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 71 artarak (% 0.59 ) 3, 866
-
16:13
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK