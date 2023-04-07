***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi30.03.2023Tescil Tarihi05.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.04.2023-10805Açıklamalar2023 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 05.04.2023 tarihinde tescil edilerek 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133661BIST