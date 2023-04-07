***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.04.2023 15:55
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
30.03.2023
Tescil Tarihi
05.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
05.04.2023-10805
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. 30.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır. İlgili Genel Kurul kararı, 05.04.2023 tarihinde tescil edilerek 05.04.2023 tarih ve 10805 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133661
BIST
16:174.938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 25,28
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1719,2566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1720,9963
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0374
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:171.243,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.243,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:17
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.060
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.153.664
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.184.252
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,84
|108.709.750
|% -6,26
|
|POLTK
|2.070,10
|24.475.698
|% -6,09
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|KGYO
|49,76
|11.166.099
|% -3,94
|
|THYAO
|127,40
|2.125.706.238
|% 0,16
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|ASTOR
|58,00
|1.823.743.398
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.776.205.758
|% 9,99
|
|EREGL
|35,04
|1.498.294.417
|% 0,57
|
|EKGYO
|6,59
|1.215.226.452
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,17
|1.355.397.474
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,68
|1.906.102.542
|% 1,31
|
|YYAPI
|3,02
|232.268.323
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,51
|191.196.649
|% 0,00
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2460
|19,2566
|% 0,03
|
|Euro
|20,9840
|20,9963
|% -0,18
|
|Sterlin
|23,8119
|23,9313
|% -0,22
|
|Frank
|21,1491
|21,2765
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1173
|5,1429
|% 0,05
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.528
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.165
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|