***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıSun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 18 Ocak 2024 tarihli toplantısındaDenetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2024 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği, Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241380BIST