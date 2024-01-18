***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.01.2024 16:06
***BUCIM*** BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 18 Ocak 2024 tarihli toplantısında
Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2024 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Sun Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve S.P.K. Seri X, N:22 tebliğ, üçüncü kısım, madde 6 gereği, Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241380
BIST